Військові зможуть самі визначати, хто з членів сім’ї отримуватиме за них виплати: деталі

"Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11407, який дозволяє військовим особисто розпоряджатися своїми коштами", - повідомив Гончаренко.

За його словами, за законопроєкт проголосував 301 депутат.

Документ передбачає, що військовий може сам визначити членів сімʼї, яким будуть здійснюватись виплати у разі зникнення безвісти чи потрапляння в полон.

У разі відсутності особистого розпорядження грошове забезпечення виплачується дружині/чоловіку, батькам військового рівними частками, що у загальній сумі не перевищує 50% грошового забезпечення, визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань.

Також грошове забезпечення може виплачуватися рідним братам/сестрам.

У разі загибелі військового або оголошення його судом померлим належні військовослужбовцю та не виплачені йому суми грошового забезпечення включаються до складу спадщини.

Водночас норми закону не будуть поширюватися на військових, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (місця служби) або дезертирували зі ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.