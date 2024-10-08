Военные смогут сами определять, кто из членов семьи будет получать за них выплаты: детали

Отныне украинские военные могут самостоятельно определить членов семьи, которые будут получать выплаты в случае их пропажи без вести или попадания в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №11407.
"Рада приняла в целом законопроект №11407, который разрешает военным лично распоряжаться своими средствами", - сообщил Гончаренко.
По его словам, за законопроект проголосовал 301 депутат.
Документ предусматривает, что военный может сам определить членов семьи, которым будут осуществляться выплаты в случае пропажи без вести или попадания в плен.
В случае отсутствия личного распоряжения денежное довольствие выплачивается жене/супруге, родителям военного равными долями, что в общей сумме не превышает 50% денежного довольствия, определенного после осуществления установленных законом отчислений.
Также денежное довольствие может выплачиваться родным братьям/сестрам.
В случае гибели военного или объявления его судом умершим причитающиеся военнослужащему и не выплаченные ему суммы денежного обеспечения включаются в состав наследства.
В то же время нормы закона не будут распространяться на военных, добровольно сдавшихся в плен, самовольно оставили воинские части (места службы) или дезертировали из ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.
Напомним, в сентябре Кабинет министров утвердил новый порядок назначения и выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". При этом сумма выплат не меняется.
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