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Військові збили саморобний дрон у Сумській області, запущений з РФ (фото)

Фото: у Сумській області українські військові збили саморобний дрон, запущений із території Росії 4 травня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 4 травня, у прикордонні Сумської області українські військові збили саморобний дрон, запущений із території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Об'єднаних Сил ЗС України.

"Сьогодні вночі у прикордонні Сумської області військовослужбовцями ЗСУ було збито саморобний дрон-розвідник, який перетнув український державний кордон з боку РФ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, саморобна конструкція зібрана з різних деталей і елементів, дуже дивна з точки зору основ аеродинаміки та ілюструє невігластво у проектуванні БПЛА.

Як повідомлялося, РФ цієї ночі, 4 травня, для повітряної атаки України використала до 24 ударних безпілотників типу "Шахед". Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.

Нагадаємо, 3 травня, росіяни понад 60 разів обстріляли прикордонні території Сумської області. Одна людина отримала поранення.

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Сумська область