ua en ru
Нд, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові з FPV-дронів знищили міномети, БТР та живу силу окупантів (відео)

Україна, Неділя 31 грудня 2023 17:29
UA EN RU
Військові з FPV-дронів знищили міномети, БТР та живу силу окупантів (відео) Фото: військові з FPV-дронів знищили окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України за допомогою FPV-дронів ліквідували техніку та живу силу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ Збройних сил України.

За даними Сухопутних військ, українськими військовими з FPV дронів було знищено:

  • 1 міномет 120мм;
  • 1 міномет 82мм "Васильок";
  • 1 рапіра 100мм;
  • 1 БТР 82;

Крім цього, було ліквідовано близько 20 осіб особового складу.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 30 грудня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 359 230 військових.

У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 486 терористів й знищили 83 одиниці техніки ворога, зокрема:

  • 8 танків;
  • 7 ББМ;
  • й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України окупанти Війна Росії проти України
NEWS
У ГУР відреагували на цинічні заяви РФ про обстріл Харкова
У ГУР відреагували на цинічні заяви РФ про обстріл Харкова
DAILY
Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес