Военные с FPV-дронов уничтожили минометы, БТР и живую силу оккупантов (видео)
Военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дронов ликвидировали технику и живую силу оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
По данным Сухопутных войск, украинскими военными из FPV дронов были уничтожены:
- 1 миномет 120мм;
- 1 миномет 82мм "Васильок";
- 1 рапира 100мм;
- 1 БТР 82;
Кроме этого, было ликвидировано около 20 человек личного состава.
Потери России в войне
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 декабря, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 359230 военных.
В том числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 486 террористов и уничтожили 83 единицы техники врага, в частности:
- 8 танков;
- 7 ББМ;
- и не только.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.