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Военные с FPV-дронов уничтожили минометы, БТР и живую силу оккупантов (видео)

Украина, Воскресенье 31 декабря 2023 17:29
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Военные с FPV-дронов уничтожили минометы, БТР и живую силу оккупантов (видео) Фото: военные из FPV-дронов уничтожили оккупантов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дронов ликвидировали технику и живую силу оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

По данным Сухопутных войск, украинскими военными из FPV дронов были уничтожены:

  • 1 миномет 120мм;
  • 1 миномет 82мм "Васильок";
  • 1 рапира 100мм;
  • 1 БТР 82;

Кроме этого, было ликвидировано около 20 человек личного состава.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 декабря, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 359230 военных.

В том числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 486 террористов и уничтожили 83 единицы техники врага, в частности:

  • 8 танков;
  • 7 ББМ;
  • и не только.

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