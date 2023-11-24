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Військові вважають, що ця зима буде легшою за минулу, і пояснили причини

Україна, П'ятниця 24 листопада 2023 09:56
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Військові вважають, що ця зима буде легшою за минулу, і пояснили причини Фото: речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталія Юрченко

Цьогорічна зима в Україні повинна бути легшою, ніж тогорічна. Україна підготувалася до неї, а ворог не має такої кількості ресурсів, як на початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил України Дмитра Плетенчука в ефірі "Київ24".

Він зазначив, що це вже друга зима для українців в умовах війни. Цього разу Україна має досвід і підготувалася краще. За словами речника, крім інфраструктури, підготувалася також система реагування на загрози.

Плетенчук також заявив, що російські загарбники вже не мають таких ресурсів, як були на початку повномасштабної війни. Це стосується і тактики застосування цих ресурсів.

"Тому ця зима для нас має пройти легше, ніж минула. Але не треба розслаблятися, не треба ігнорувати повітряні тривоги. Ракетна небезпека - серйозна. І якщо говорити про ракети "Калібр", то у росіян логістичний розрив. Кораблі вони передислокували в Новоросійськ, а ракети залишилися в Севастополі", - додав він.

Україна готується до атак РФ

Нагадаємо, українців напередодні осені та зими попереджають про ймовірні нові масові обстріли з боку окупантів. Ціллю росіян може стати енергетика України. Перед зимою українські інженери пройшли навчання у Британії. Мета програми - захист енергетики у разі ймовірних атак Росії.

Видання Financial Times дізналося, як Україна готується до ударів по енергетиці. Для цього не лише посилили ППО, але й забезпечили захист безпосередньо на місцях.

Українські військові вважаю, що росіяни накопичують ракети для майбутніх атак. Зокрема, у Криму окупанти зібрали понад 800 ракет для енергетичного терору. У Повітряних силах ЗСУ також наголошують, що окупанти можуть завдавати удари дронами.

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