Військові в Україні здаватимуть зразки ДНК: навіщо це потрібно

В Україні будуть відбирати генетичний ДНК-матеріал у військових, які йдуть на службу до ЗСУ, і у правоохоронців. ДНК людини буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі військового для прискорення процесу ідентифікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

"Безперечно, під час війни це надважливо. Генетичний матеріал усіх наших захисників повинен зберігатися в єдиній базі генетичних ознак", - наголосила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Вона підкреслила, що завдяки наявності генетичних зразків буде спрощено процес ідентифікації.

"Сподіваюся, що відповідні органи прискорять процес запуску цієї процедури", - додала Верещук.

Зазначимо, що законодавством передбачено обов’язкове відібрання біологічного матеріалу у військовослужбовців, а також членів добровольчих формувань територіальних громад.

На виконання відповідного закону вже розроблено порядок відібрання зразків геномної інформації людини. Документ наразі погоджується центральними органами виконавчої влади.

Як повідомлялося, Україна вперше стала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих, які здатні обробляти зразки ДНК за півтори години. Раніше на такі аналізи могли піти роки.

Нагадаємо, знайти зниклих безвісти можна за допомогою ДНК-експертизи. Зразки для дослідження відбираються лише у батьків або дітей зниклої людини.