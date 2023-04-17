Военные в Украине будут сдавать образцы ДНК: зачем это нужно

В Украине будут отбирать генетический ДНК-материал у военных, идущих на службу в ВСУ, и у правоохранителей. ДНК человека будет оцифровываться и храниться в личном деле военного для ускорения процесса идентификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

"Бесспорно, во время войны это очень важно. Генетический материал всех наших защитников должен храниться в единой базе генетических признаков", - отметила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Она подчеркнула, что благодаря наличию генетических образцов будет упрощен процесс идентификации.

"Надеюсь, что соответствующие органы ускорят процесс запуска этой процедуры", - добавила Верещук.

Отметим, что законодательством предусмотрено обязательное изъятие биологического материала у военнослужащих, а также членов добровольческих формирований территориальных общин.

Во исполнение соответствующего закона уже разработан порядок отобрания образцов геномной информации человека. Документ сейчас согласовsвается центральными органами исполнительной власти.

Как сообщалось, Украина впервые стала использовать в военное время мобильные лаборатории для идентификации погибших, которые способны обрабатывать образцы ДНК за полтора часа. Ранее на подобные анализы могли уйти годы.

Напомним, найти пропавших без вести можно с помощью ДНК-экспертизы. Образцы для исследования отбираются только у родителей или детей пропавшего человека.