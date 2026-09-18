ua en ru
Пт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

Військові Третього корпусу за 20 хвилин зупинили росіян з допомогою НРК та FPV

13:00 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Військові Третього корпусу за 20 хвилин зупинили росіян з допомогою НРК та FPV Фото: НРК Droid TW-12.7 (DevDroid)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Оператори підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів NC13 виявили шестеро російських військових, які висувалися до українських позицій, і за допомогою НРК Droid TW-12.7 та FPV-дронів знищили групу за 20 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз DevDroid.

Як зупинили штурмову групу

Під час бойового чергування оператори NC13 у складі Третього армійського корпусу виявили групу з шести російських військових, яка висувалася до українських позицій. Щоб зупинити просування противника, військові застосували розвідувально-ударний комплекс Droid TW-12.7, оснащений бойовим модулем із кулеметом Browning калібру 12,7 мм.

НРК відкрив вогонь і зупинив рух групи, після чого до роботи долучився батальйон безпілотних систем - FPV-дрони завдали ударів по штурмовій групі. Загалом операція тривала близько 20 хвилин, унаслідок чого всіх шістьох військових противника знищили, а українські позиції залишилися під контролем Сил оборони.

Що кажуть про звʼязку НРК і FPV

Командир підрозділу NC13 на псевдо "Макар" зазначив, що цей епізод демонструє практичну модель спільного застосування наземних і повітряних роботизованих систем: НРК зупиняє просування противника й створює умови для роботи FPV-екіпажів.

За його словами, головна цінність такої взаємодії - можливість не відправляти штурмові групи на зачистки й берегти особовий склад завдяки дистанції та технологічній переваги.

Чим озброєний Droid TW-12.7

Droid TW-12.7 має Турель під кулемет M2 Browning 12,7 мм, що дає змогу ефективно уражати легкоброньовані цілі - БМП, БТР, броньовані автомобілі, а також неброньовану техніку. Комплекс застосовують і для ураження живої сили противника на коротких і середніх дистанціях, а також для подавлення вогнем взводних і опорних пунктів.

Читайте також: Броня плюс роботи: у Британії хочуть навчити бронемашину Ajax керувати НРК

Ця операція вписується в загальну динаміку останніх місяців, коли роль наземних роботизованих комплексів на фронті продовжує зростати - зокрема українські підрозділи вже випробували доставку НРК у тил ворога за допомогою важких дронів.

На початку вересня стало відомо і про масштабування напрямку на державному рівні: Нацгвардія отримала перші 10 НРК Protector, закуплених за підтримки уряду Німеччини.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Вторгнення Росії до України Дрони
Новини
Унаслідок обстрілу Київщини постраждала ціла родина, поранені діти (фото)
Унаслідок обстрілу Київщини постраждала ціла родина, поранені діти (фото)
Аналітика
Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Розхитувати ситуацію перед зимою – невдячна справа: інтерв’ю з Ігорем Тереховим