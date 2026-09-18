Військові Третього корпусу за 20 хвилин зупинили росіян з допомогою НРК та FPV

Оператори підрозділу ударних наземних роботизованих комплексів NC13 виявили шестеро російських військових, які висувалися до українських позицій, і за допомогою НРК Droid TW-12.7 та FPV-дронів знищили групу за 20 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз DevDroid.

Як зупинили штурмову групу

Під час бойового чергування оператори NC13 у складі Третього армійського корпусу виявили групу з шести російських військових, яка висувалася до українських позицій. Щоб зупинити просування противника, військові застосували розвідувально-ударний комплекс Droid TW-12.7, оснащений бойовим модулем із кулеметом Browning калібру 12,7 мм.

НРК відкрив вогонь і зупинив рух групи, після чого до роботи долучився батальйон безпілотних систем - FPV-дрони завдали ударів по штурмовій групі. Загалом операція тривала близько 20 хвилин, унаслідок чого всіх шістьох військових противника знищили, а українські позиції залишилися під контролем Сил оборони.

Що кажуть про звʼязку НРК і FPV

Командир підрозділу NC13 на псевдо "Макар" зазначив, що цей епізод демонструє практичну модель спільного застосування наземних і повітряних роботизованих систем: НРК зупиняє просування противника й створює умови для роботи FPV-екіпажів.

За його словами, головна цінність такої взаємодії - можливість не відправляти штурмові групи на зачистки й берегти особовий склад завдяки дистанції та технологічній переваги.

Чим озброєний Droid TW-12.7

Droid TW-12.7 має Турель під кулемет M2 Browning 12,7 мм, що дає змогу ефективно уражати легкоброньовані цілі - БМП, БТР, броньовані автомобілі, а також неброньовану техніку. Комплекс застосовують і для ураження живої сили противника на коротких і середніх дистанціях, а також для подавлення вогнем взводних і опорних пунктів.