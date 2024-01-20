Військові ССО знищили російську радіолокаційну станцію "Фара" (відео)

За даними військових, під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив портативну радіолокаційну станцію "Фара-ПВ".

"Унаслідок вогневого ураження ударним дроном радіолокаційну станцію противника знищено", - додали в ССО.

На відео можна бачити, як українські військові виявили та ліквідували російську радіолокаційну станцію.

Втрати Росії на війні

Генштаб ЗСУ повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 375 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили близько 750 росіян.

Британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Раніше ми повідомляли, що бійці ССО навели вогонь HIMARS і знищили російську командно-штабну машину на півдні України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.