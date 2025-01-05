Військові США показали відео, як запускали "Томагавки" по цілях у Ємені 31 грудня

Американське військове відомство оприлюднило у своєму Twitter-акаунті (X) кадри відповідної бойової роботи, та показало запуск "Томагавків" по об'єктах хуситів на території Ємену наприкінці грудня.

"Есмінці з керованими ракетами ВМС США зі складу авіаносної ударної групи "Harry S. Truman", що діють у Червоному морі, запускають ударні ракети "Томагавк" (TLAM) по об’єктах командування та управління підтримуваних Іраном хуситів, виробництву та зберіганню зброї в Ємені 31 грудня, в зоні відповідальності Центрального командування США", - підписані кадри.

Що відомо про удари 13 грудня по Ємену

Нагадаємо, про цю серію ударів по цілях хуситів у Ємені військові США інформували вранці 1 січня. Тоді американська сторона розповіла, що "високоточні" удари були завдані 30 та 31 грудня 2024-го.

Також військове відомство США уточнило, що кораблі та літаки ВМС атакували командно-управлінський об'єкт хуситів та об'єкти з виробництва та зберігання зброї, які включали ракети та безпілотні літальні апарати.

А ще було знищено берегову радіолокаційну станцію хуситів та 7 крилатих ракет і БПЛА над Червоним морем.

Як тоді розповіли в CENTCOM, уражені об'єкти хуситів використовувалися бойовиками в операціях, таких як напади на військові кораблі та торгівельні судна ВМС США в південній частині Червоного моря та Аденській затоці.