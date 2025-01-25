Військові СБУ зіграли з окупантами у "Гру в кальмара" (відео)

Зауважимо, що у 2021 році на Netflix з'явився серіал з назвою "Гра в кальмара". У центрі сюжету - 456 гравців, які погодились взяти участь у смертельно небезпечному змаганні за величезний грошовий приз. Примітно, що в основі змагань лежать традиційні корейські дитячі ігри.

Втрати росіян на фронті

Нагадаємо, що за добу з 24 на 25 січня, армія РФ втратила на фронті більш як 1600 солдатів, 37 бойових броньованих машин і 51 безпілотний літальний апарат.

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