Військові СБУ зіграли з окупантами у "Гру в кальмара" (відео)

Оператори ударних дронів Центру спецоперацій "А" СБУ зіграли з окупантами у "Гру в кальмара". Однак українські військові вигадали власні правила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Служба безпеки України.
Оператори ударних дронів Центру спецоперацій "А" СБУ проводять ефективну ліквідацію ворога на полі бою.
"Прості правила: хто потрапив у приціл їхнього дрона - той програв. Таким чином, за тиждень з цієї гри "вибули" 468 окупантів", - пояснили військові.
СБУ закликає охочих приєднуватися до боротьби з ворогом. Для цього варто лише заповнити анкету за посиланням.
Зауважимо, що у 2021 році на Netflix з'явився серіал з назвою "Гра в кальмара". У центрі сюжету - 456 гравців, які погодились взяти участь у смертельно небезпечному змаганні за величезний грошовий приз. Примітно, що в основі змагань лежать традиційні корейські дитячі ігри.
Нагадаємо, що за добу з 24 на 25 січня, армія РФ втратила на фронті більш як 1600 солдатів, 37 бойових броньованих машин і 51 безпілотний літальний апарат.
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