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Военные СБУ сыграли с оккупантами в "Игру в кальмара" (видео)

Фото: СБУ сыграла с оккупантами в "Игру в кальмара" (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Операторы ударных дронов Центра спецопераций "А" СБУ сыграли с оккупантами в "Игру в кальмара". Однако украинские военные придумали собственные правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Операторы ударных дронов Центра спецопераций "А" СБУ проводят эффективную ликвидацию врага на поле боя.

"Простые правила: кто попал в прицел их дрона - тот проиграл. Таким образом, за неделю из этой игры "выбыли" 468 оккупантов", - пояснили военные.

СБУ призывает желающих присоединяться к борьбе с врагом. Для этого стоит лишь заполнить анкету по ссылке.

Заметим, что в 2021 году на Netflix появился сериал под названием "Игра в кальмара". В центре сюжета - 456 игроков, которые согласились принять участие в смертельно опасном соревновании за огромный денежный приз. Примечательно, что в основе соревнований лежат традиционные корейские детские игры.

Потери россиян на фронте

Напомним, что за сутки с 24 на 25 января, армия РФ потеряла на фронте более 1600 солдат, 37 боевых бронированных машин и 51 беспилотный летательный аппарат.

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