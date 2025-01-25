Военные СБУ сыграли с оккупантами в "Игру в кальмара" (видео)

Заметим, что в 2021 году на Netflix появился сериал под названием "Игра в кальмара". В центре сюжета - 456 игроков, которые согласились принять участие в смертельно опасном соревновании за огромный денежный приз. Примечательно, что в основе соревнований лежат традиционные корейские детские игры.

Потери россиян на фронте

Напомним, что за сутки с 24 на 25 января, армия РФ потеряла на фронте более 1600 солдат, 37 боевых бронированных машин и 51 беспилотный летательный аппарат.

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