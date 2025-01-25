Військові СБУ зіграли з окупантами у "Гру в кальмара" (відео)

Фото: СБУ зіграла з окупантами у "Гру в кальмара" (facebook.com SecurSerUkraine)

Оператори ударних дронів Центру спецоперацій "А" СБУ зіграли з окупантами у "Гру в кальмара". Однак українські військові вигадали власні правила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Служба безпеки України.

Оператори ударних дронів Центру спецоперацій "А" СБУ проводять ефективну ліквідацію ворога на полі бою. "Прості правила: хто потрапив у приціл їхнього дрона - той програв. Таким чином, за тиждень з цієї гри "вибули" 468 окупантів", - пояснили військові. СБУ закликає охочих приєднуватися до боротьби з ворогом. Для цього варто лише заповнити анкету за посиланням.