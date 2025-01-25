Военные СБУ сыграли с оккупантами в "Игру в кальмара" (видео)

Фото: СБУ сыграла с оккупантами в "Игру в кальмара" (facebook.com SecurSerUkraine)

Операторы ударных дронов Центра спецопераций "А" СБУ сыграли с оккупантами в "Игру в кальмара". Однако украинские военные придумали собственные правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Операторы ударных дронов Центра спецопераций "А" СБУ проводят эффективную ликвидацию врага на поле боя. "Простые правила: кто попал в прицел их дрона - тот проиграл. Таким образом, за неделю из этой игры "выбыли" 468 оккупантов", - пояснили военные. СБУ призывает желающих присоединяться к борьбе с врагом. Для этого стоит лишь заполнить анкету по ссылке.