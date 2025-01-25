ua en ru
Сб, 25 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Военные СБУ сыграли с оккупантами в "Игру в кальмара" (видео)

Украина, Суббота 25 января 2025 15:38
UA EN RU
Военные СБУ сыграли с оккупантами в "Игру в кальмара" (видео) Фото: СБУ сыграла с оккупантами в "Игру в кальмара" (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Операторы ударных дронов Центра спецопераций "А" СБУ сыграли с оккупантами в "Игру в кальмара". Однако украинские военные придумали собственные правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Операторы ударных дронов Центра спецопераций "А" СБУ проводят эффективную ликвидацию врага на поле боя.

"Простые правила: кто попал в прицел их дрона - тот проиграл. Таким образом, за неделю из этой игры "выбыли" 468 оккупантов", - пояснили военные.

СБУ призывает желающих присоединяться к борьбе с врагом. Для этого стоит лишь заполнить анкету по ссылке.

Заметим, что в 2021 году на Netflix появился сериал под названием "Игра в кальмара". В центре сюжета - 456 игроков, которые согласились принять участие в смертельно опасном соревновании за огромный денежный приз. Примечательно, что в основе соревнований лежат традиционные корейские детские игры.

Потери россиян на фронте

Напомним, что за сутки с 24 на 25 января, армия РФ потеряла на фронте более 1600 солдат, 37 боевых бронированных машин и 51 беспилотный летательный аппарат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война России против Украины
NEWS
Из-за атаки дронов в Киевской области пострадал маленький ребенок
Из-за атаки дронов в Киевской области пострадал маленький ребенок
DAILY
Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Тактика Кремля. По каким целям бьют россияне и может ли Украина "посадить" самолеты РФ