UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

ЗСУ самі обиратимуть зброю: Міноборони запустило цифровий маркетплейс для фронту

Фото: Міноборони запустило цифровий маркетплейс для ЗСУ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Міноборони України запустило нову цифрову систему постачання озброєння для ЗСУ - DOT-Chain Defence.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Це своєрідний "маркетплейс зброї", що має прискорити закупівлі та доставку дронів, засобів РЕБ і роботизованих систем на фронт.

На першому етапі до пілоту залучили 10 бойових бригад. Для цього Агентство оборонних закупівель отримало мільярд гривень.

Кошти вже направлені на забезпечення FPV-дронами через нову IT-систему Державного оператора тилу. У майбутньому перелік доступних позицій розширять.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, кожна військова частина зможе самостійно обирати обладнання, яке їй дійсно потрібне.

DOT-Chain Defence забезпечує фінансування, логістику та прямий зв’язок з виробниками без зайвої бюрократії.

Замість очікування упродовж місяців - постачання триватиме лише кілька тижнів.

Система функціонує за прозорими правилами:

  • Військові самостійно обирають, замовляють і бронюють необхідні засоби, залишають відгуки й отримують прямі відповіді від постачальників.
  • Виробники мають зрозумілий канал комунікації з армією.
  • Держава оперативно аналізує реальні потреби й ухвалює рішення на основі даних.

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що потенціал оборонного виробництва України перевищує 35 мільярдів доларі, але близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування.

На фоні цього стало відомо, що Міністерство фінансів України готує комплексний проєкт змін до закону про держбюджет, який передбачає збільшення видатків на оборону, у тому числі на виробництво зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні