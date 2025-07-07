ЗСУ самі обиратимуть зброю: Міноборони запустило цифровий маркетплейс для фронту

Нагадаємо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що потенціал оборонного виробництва України перевищує 35 мільярдів доларі, але близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування.

На фоні цього стало відомо, що Міністерство фінансів України готує комплексний проєкт змін до закону про держбюджет, який передбачає збільшення видатків на оборону, у тому числі на виробництво зброї.

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