ВСУ сами будут выбирать оружие: Минобороны запустило цифровой маркетплейс для фронта

Напомним, что недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что потенциал оборонного производства Украины превышает 35 миллиардов долларов, но около 40% всего потенциала не имеет необходимого финансирования.

На фоне этого стало известно, что Министерство финансов Украины готовит комплексный проект изменений в закон о госбюджете, который предусматривает увеличение расходов на оборону, в том числе на производство оружия.

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