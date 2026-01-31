Військові розкритикували рішення Верховного суду щодо Національного меморіального кладовища

Перший окремий штурмовий полк Сухопутних військ ЗСУ, спадкоємець легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі", заявив, що пам’ять загиблих не може бути предметом судових маніпуляцій.

"Памʼять не скасовують постановами. Полеглих не "переносять" - їх шанують. Наші побратими, які повернулися на щиті, не повинні ставати заручниками порожніх суперечок і відвертого блюзнірства", - наголосили військові.

ДШВ: юридичний формалізм - удар по родинах загиблих

Із жорсткою критикою виступило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Там заявили, що рішення, ухвалені виключно на основі юридичного формалізму, є болючим ударом по родинах загиблих захисників.

У ДШВ наголосили, що сотні матерів, дружин і дітей очікують на створення Національного меморіалу, а держава не має права "ховати пам’ять про героїв під стосами судових паперів".

Військові також зауважили, що не всі посадовці усвідомлюють, що країна перебуває у стані повномасштабної війни.

Різка заява "Мадяра"

Емоційно відреагував і командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр"). У своєму дописі він заявив, що не обіцяв мовчати у випадках наруги над пам’яттю загиблих воїнів.

За його словами, пам’ять про полеглих українських захисників не може ставати предметом рішень людей, відірваних від реалій війни.

"Це не формальність, це рана"

Із закликом переглянути рішення Верховного Суду також виступила 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада. Там наголосили, що право загиблих воїнів на гідне та почесне поховання не може вважатися "помилкою в оформленні документів".

"Коли суд скасовує створення Національного меморіалу через процесуальні деталі - це більше, ніж формальність. Це рана", - зазначили у бригаді.

З аналогічними заявами виступили й інші підрозділи Збройних сил України, наголошуючи на неприпустимості рішень, які підривають повагу до пам’яті полеглих захисників.