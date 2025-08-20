ua en ru
Военные раскритиковали Порошенко после его выступления в Раде

Среда 20 августа 2025 20:02
Военные раскритиковали Порошенко после его выступления в Раде Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Военные раскритиковали заявления лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, который во время выступления в Верховной Раде призвал власть определиться с позицией относительно возможных переговоров о завершении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военного Алексея "Сталкера".

"Вчера Петр Порошенко с трибуны Рады поучал, как надо вести переговоры и какую позицию должна занимать Украина. Это выглядит как цинизм, учитывая его провалы во время президентства", - заявил он.

По словам военного, каждый из пунктов предвыборного лозунга "Армия. Вера. Язык" во время президентской каденции Порошенко был обесценен.

Так, относительно "Армии" он напомнил о скандалах с хищениями в "Укроборонпроме", проваленном строительстве "стены" на Донбассе, взрывах на складах боеприпасов и блокировании разработки ракеты "Нептун" и продаже техники завода "Ленинская кузница" по завышенным ценам.

Что касается "Веры", по его словам, Порошенко был связан с УПЦ МП, где исполнял обязанности пономаря, а также поддерживал тесные контакты с представителями церкви в политических целях.

"Порошенко и сегодня продолжает спекулировать на важных для украинцев темах, хотя годами этими темами торговал, заигрывая с Путиным. В частности, и из-за этого также, последний решился на полномасштабное вторжение", - подытожил "Сталкер".

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко надел на встречу с военными пиджак Canali за 75 тысяч гривен.

