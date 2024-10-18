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Військові ризики. Українцям можуть відмовити у страховці для квартири: які причини

П'ятниця 18 жовтня 2024 15:19
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Військові ризики. Українцям можуть відмовити у страховці для квартири: які причини У деяких випадках українцям можуть відмовити у страховці для квартири (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Василина Копитко
Експерт: Тетяна Даниленко

Попри повномасштабну війну, попит на деякі види житла серед українців поволі зростає, а ціни перестають падати. Проте на тлі військових ризиків убезпечити себе за допомогою страхування квартири зможуть не всі охочі.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла голова Комітету ААУ з нерухомості та будівництва Тетяна Даниленко.

Коли у страховці для житла можуть відмовити

За словами експерта, з юридичного погляду - в умовах війни можна захистити себе страхуванням житла. Водночас вона радить:

  • одразу ж дізнатись у консультанта страхової про особливості врегулювання страхових випадків під час воєнного стану
  • уважно вивчити договір на предмет, яка саме подія буде вважатись страховим випадком

"Уточнити, чи покриває страховка воєнні ризики", - пояснила Даниленко.

Вона зауважила також, що під час воєнного стану (враховуючи великі ризики для страховиків) кожне звернення щодо страхування житла розглядають індивідуально. При цьому зважають на різні фактори:

  • поверховість
  • наближеність до об'єктів критичної інфраструктури
  • наближеність до зони бойових дій тощо

Для цього страхова компанія може відправити до будинку спеціалістів, які оглянуть житло та оцінять ймовірність небезпеки.

"Якщо поруч із будинком, наприклад, є військова частина, теплоелектростанція або там вже були "прильоти", у страхуванні, скоріше за все, відмовлять - через високі ризики влучання шахедів, пошкодження житла уламками боєприпасів, виникненням пожеж внаслідок ворожих атак", - підсумувала спеціаліст.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як змінились ціни на новобудови у столиці та скільки коштують квартири.

Читайте також, на якому поверсі найкраще купувати житло і чому саме.

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Житло Війна в Україні Страховка Квартири
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