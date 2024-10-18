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Военные риски. Украинцам могут отказать в страховке для квартиры: какие причины

Пятница 18 октября 2024 15:19
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Военные риски. Украинцам могут отказать в страховке для квартиры: какие причины В некоторых случаях украинцам могут отказать в страховке для квартиры (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко
Эксперт: Татьяна Даниленко

Несмотря на полномасштабную войну, спрос на некоторые виды жилья среди украинцев постепенно растет, а цены перестают падать. Однако на фоне военных рисков обезопасить себя с помощью страхования квартиры смогут не все желающие.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала председатель Комитета ААУ по недвижимости и строительству Татьяна Даниленко.

Когда в страховке для жилья могут отказать

По словам эксперта, с юридической точки зрения - в условиях войны можно защитить себя страхованием жилья. В то же время она советует:

  • сразу же узнать у консультанта страховой об особенностях урегулирования страховых случаев во время военного положения
  • внимательно изучить договор на предмет того, какое событие будет считаться страховым случаем

"Уточнить, покрывает ли страховка военные риски", - объяснила Даниленко.

Она отметила также, что во время военного положения (учитывая большие риски для страховщиков) каждое обращение по поводу страхования жилья рассматривают индивидуально. При этом учитывают разные факторы:

  • этажность
  • приближенность к объектам критической инфраструктуры
  • приближенность к зоне боевых действий и т.п.

Для этого страховая компания может отправить к дому специалистов, которые осмотрят жилье и оценят вероятность опасности.

"Если рядом с домом, например, есть военная часть, теплоэлектростанция или там уже были "прилеты", в страховании, скорее всего, откажут - из-за высоких рисков попадания шахедов, повреждения жилья обломками боеприпасов, возникновения пожаров вследствие вражеских атак", - подытожила специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменились цены на новостройки в столице и сколько стоят квартиры.

Читайте также, на каком этаже лучше всего покупать жилье и почему именно.

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Жилье Война в Украине Страховка Квартиры
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