Військові РФ знову атакували Гуляйполе: поранено місцевого жителя (фото)

Військові Російської Федерації вкотре атакували території Гуляйполя Запорізької області. В результаті сьогоднішнього обстрілу було поранено місцевого жителя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Юрія Малашко.
"Сьогодні близько 12:20 ворог вчергове вгатив з артилерії по багатостраждальному, але незламному Гуляйполю", - повідомив Малашко.
За його словами, через російську атаку знову зруйновано та пошкоджено цивільні будинки.
"Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам", - пояснив глава ОВА.
Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області. В результаті ворожої атаки там був пошкоджений житловий будинок.
Вчора ми повідомляли, що російські терористи обстріляли житлові будинки Дніпровського району Херсона. Внаслідок ударів загинула 50-річна жінка.
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