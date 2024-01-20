Военные РФ снова атаковали Гуляйполе: ранен местный житель (фото)

Военные Российской Федерации в очередной раз атаковали территории Гуляйполя Запорожской области. В результате сегодняшнего обстрела был ранен местный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Юрия Малашко.
"Сегодня около 12:20 враг в очередной раз угнал из артиллерии по многострадальному, но несокрушимому Гуляйполю", - сообщил Малашко.
По его словам, из-за российской атаки снова разрушены и повреждены гражданские дома.
"Обломками вражеского снаряда на собственном подворье ранен местный житель. Полицейские оказали ему первую помощь и передали военным медикам", - пояснил глава ОВА.
Напомним, сегодня утром российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. В результате вражеской атаки там был поврежден жилой дом.
Сегодня мы сообщали, что российские террористы обстреляли жилые дома Днепровского района Херсона. В результате ударов погибла 50-летняя женщина.
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