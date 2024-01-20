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Росіяни атакували Куп'янськ, снаряд прилетів на дах будинку

Куп'янськ, Субота 20 січня 2024 09:49
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Росіяни атакували Куп'янськ, снаряд прилетів на дах будинку Фото: росіяни атакували Куп'янськ 20 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники зранку 20 січня обстріляли Куп'янськ Харківської області. Пошкоджений житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Сьогодні близько 05:00 російські окупанти вдарили по Куп'янську. За попередніми даними, загарбники застосували артилерію.

Внаслідок обстрілу був пошкоджений житловий будинок. На даху знайшли снаряд, який не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила.

Всього, за даними ОВА, за минулу добу окупанти з артилерії та мінометів обстріляли 15 населених пунктів Харківської області. Крім того, ЗСУ відбили 12 атак ворога біля Синьківки, Петропавлівки, Табаївки та Берестового Куп'янського району.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, британське видання The Telegraph заявило про те, що росіяни нібито можуть почати "наземний наступ" в Харківській області 15 січня після масованих обстрілів.

При цьому місцева влада та військові зазначають, що активні бойові дії на цьому напрямку тривають, але ЗСУ стримують ворога. Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Росія не має достатньо сил у Бєлгородській області, щоб повторити наступ на Харків.

Військові експерти зазначають, що ворог змістив акцент на Лиман, але не виключено, що наступ на Куп'янськ може поновитися.

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