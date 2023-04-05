Військові РФ виконують бойові задачі під страхом бути розстріляними своїми, - Маляр

Росія не полишає мети захопити Бахмут, використовуючи для цього не лише в‘язнів "Вагнера", а й інші професійні підрозділи, які виконують бойові задачі під страхом бути розстріляними своїми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"Якщо читати сьогоднішні офіційні зведення, то вони дійсно схожі на вчорашні. Насправді ж, за цими словами стоять активні дії наших оборонців та цілодобова робота штабів. Дійсно, епіцентром бойових дій залишається Схід", - написала Маляр.

За її словами, там тривають наступальні дії ворога на чотирьох напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

"Ворогу не вдається досягти мети на Лиманському напрямку. Попри гарячі бої дії ворога так само безуспішні на Авдіївському та Мар‘їнському напрямках. Наші воїни відбивають десятки атак на добу", - повідомила заступник міністра.

Вона зазначила, що російська армія не полишає мети захопити Бахмут.

"Ворог використовує для цього не лише в‘язнів "Вагнера", а й інші професійні підрозділи. Вони виконують бойові задачі під страхом бути розстріляними своїми", - додала Маляр.

Водночас, за її словами, з нашого боку ситуація повністю контрольована. Командування безперервно здійснює оцінку оперативної обстановки та приймає необхідні рішення.