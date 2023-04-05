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Военные РФ выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими, - Маляр

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Донецкая область, Среда 05 апреля 2023 21:17
Военные РФ выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими, - Маляр Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Татьяна Степанова

Россия не оставляет цели захватить Бахмут, используя для этого не только узников Вагнера, но и другие профессиональные подразделения, которые выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Украины Анны Маляр.

"Если читать сегодняшние официальные сводки, то они действительно похожи на вчерашние. На самом же деле, за этими словами стоят активные действия наших защитников и круглосуточная работа штабов. Действительно, эпицентром боевых действий остается Восток", - написала Маляр.

По ее словам, там продолжаются наступательные действия врага по четырем направлениям - Лиманскому, Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому.

"Врагу не удается достичь цели на Лиманском направлении. Несмотря на горячие бои действия врага, так же безуспешны на Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши воины отбивают десятки атак в сутки", - сообщила замминистра.

Она отметила, что российская армия не оставляет цели захватить Бахмут.

"Враг использует для этого не только узников Вагнера, но и другие профессиональные подразделения. Они выполняют боевые задачи под страхом быть расстрелянными своими", - добавила Маляр.

В то же время, по ее словам, с нашей стороны ситуация полностью контролируется. Командование непрерывно производит оценку оперативной обстановки и принимает необходимые решения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты за сутки потеряли убитыми и ранеными 212 солдат в районе Бахмута.

Также ранее мы писали, что российская пропаганда запустила несколько нарративов, которыми пытается психологически повлиять на принятие решений украинским командованием по ситуации на Бахмутском направлении. Но у них нет необходимого для РФ влияния.

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