Військові РФ вчергове атакували Торецьк: поранено жінку (відео)

"Торецьк. Внаслідок чергового ворожого обстрілу житлового сектору, поранено жінку", - повідомили в МВС.

За даними правоохоронців, рятувальники державної служби надзвичайних ситуацій надали потерпілій домедичну допомогу та доставили до лікарні.

Удари РФ по Донецькій області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських загарбників. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня в результаті атаки окупантів постраждали пʼятеро людей. Ввечері того ж дня російські війська завдали серії ракетних ударів по Кураховому в Донецькій області - тоді поранення отримали 15 людей.

Також нещодавно російські військові обстріляли приватний будинок у смт Північне. Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

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