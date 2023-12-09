Військові РФ вчергове атакували Херсон (фото)

Військові російської армії сьогодні, 9 грудня, в черговий раз обстріляли території Херсону. В результаті ворожої атаки двоє людей потребували медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники повідомили, що сьогодні мешканці житлових кварталів Херсону знову опинилися під обстрілом. Один з ворожих снарядів влучив у багатоповерхівку.

Рятувальники виїхавши на місце події провели обстеження у квартирах, пожеж виявлено не було.

"Надзвичайники евакуювали літню жінку, яка після обстрілу була в шоковому стані та викликали швидку допомогу ще для одного мешканця будинку", - повідомили в ДСНС.

Обстріли Херсона та області

Російські війська постійно обстрілюють Херсон та область. Ситуація з атаками правобережжя загарбниками настільки серйозна, що знаходиться на контролі у президента України Володимира Зеленського.

Вчора ми повідомляли, як правоохоронці надавали допомогу жінці, що постраждала від обстрілу Херсона.

Росіяни вранці 5 грудня також атакували Херсон. Тоді внаслідок обстрілу центра міста дві людини загинули, також були поранені.

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