Військові РФ та їх родини захопили понад 180 цивільних будинків у Скадовську

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Скадовської міської ради.

Влада повідомляє, що найбільше будинків було захоплено саме у місті. Також окупанти заселились у будинки Скадовської громади поза межами міста.

"У більшості випадків до вільного житла вселились військові Російської Федерації, але є випадки заселення переселенцями або жителями з території РФ. Хоча зрозуміло, що у всіх випадках злочин скоєно за безпосередньої участі загарбницької армії військових РФ", - йдеться у повідомленні.

Було зафіксовано 133 випадки, коли до будинків заселились саме військові РФ. У семи випадках будинки були захоплені родинами окупантів. Були зафіксовані випадки, коли до будинків заселялись переселенці або колаборанти з Москви.

"Здебільшого заявники зазначали, що до їх житла заселено від 2 до 25 осіб. Найчастіше це військові РФ, які селяться в будинки групами. Відомо про заселення домоволодіння 55 військовими РФ. Проте є і випадки зайняття будинків групами людей по 2-4 особи", - додали у міській раді.