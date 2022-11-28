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Військові РФ та їх родини захопили понад 180 цивільних будинків у Скадовську

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Скадовськ, Понеділок 28 листопада 2022 16:34
Військові РФ та їх родини захопили понад 180 цивільних будинків у Скадовську Фото: Військові РФ та їх родини захопили понад 180 цивільних будинків у Скадовську (wikimedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові, їх родини та місцеві колаборанти захопили понад 180 цивільних будинків в окупованому Скадовську (Херсонська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Скадовської міської ради.

Влада повідомляє, що найбільше будинків було захоплено саме у місті. Також окупанти заселились у будинки Скадовської громади поза межами міста.

"У більшості випадків до вільного житла вселились військові Російської Федерації, але є випадки заселення переселенцями або жителями з території РФ. Хоча зрозуміло, що у всіх випадках злочин скоєно за безпосередньої участі загарбницької армії військових РФ", - йдеться у повідомленні.

Було зафіксовано 133 випадки, коли до будинків заселились саме військові РФ. У семи випадках будинки були захоплені родинами окупантів. Були зафіксовані випадки, коли до будинків заселялись переселенці або колаборанти з Москви.

"Здебільшого заявники зазначали, що до їх житла заселено від 2 до 25 осіб. Найчастіше це військові РФ, які селяться в будинки групами. Відомо про заселення домоволодіння 55 військовими РФ. Проте є і випадки зайняття будинків групами людей по 2-4 особи", - додали у міській раді.

Нагадаємо, що окупанти посилили поліцейські заходи на тимчасово зайнятих територіях Скадовського району Херсонської області.

Раніше повідомлялось, що російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

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