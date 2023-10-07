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Військові РФ скинули авіабомбу на Бериславський район: постраждав чоловік

Фото: росіяни знову обстріляли Бериславський район (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти скинули керовану авіабомбу на Бериславський район Херсонської області. В результаті ворожої атаки постраждав чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Росіяни скинули керовану авіабомбу на Костирку Бериславського району", - повідомив Прокудін.

За його даними, в наслідок падіння бомби травми отримав 54-річний чоловік. Наразі його з пораненням обличчя доставили до лікарні.

Обстріли Херсона

Після звільнення українськими військовими правобережної частини Херсонської області росіяни щоденно обстрілюють Херсон та інші населені пункти регіони.

При цьому, в ОВА повідомили про збільшення кількості обстрілів Херсона та області. В адміністрації уточнюють, що росіяни почали більше використовувати авіабомби та ракети, яких давно не застосовували.

Зазначимо, що в четвер, 5 жовтня, росіяни обстріляли Херсон вже вдвічі - зранку та вдень. Також російська армія цинічно обстріляла лікарню та станцію екстерної допомоги у Херсонській області. Серед постраждалих - фельдшер.

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Херсонська областьВійна Росії проти України