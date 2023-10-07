Военные РФ сбросили авиабомбу на Бериславский район: пострадал мужчина

"Россияне сбросили управляемую авиабомбу на Костырку Бериславского района", - сообщил Прокудин.

По его данным, в результате падения бомбы травмы получил 54-летний мужчина. Сейчас его с ранением лица доставили в больницу.

Обстрелы Херсона

После увольнения украинскими военными правобережной части Херсонской области россияне ежедневно обстреливают Херсон и другие населенные пункты регионы.

При этом в ОВА сообщили об увеличении количества обстрелов Херсона и области. В администрации уточняют, что россияне стали больше использовать авиабомбы и ракеты, давно не применявшиеся.

Отметим, что в четверг, 5 октября, россияне обстреляли Херсон уже вдвое - утром и днем. Также русская армия цинично обстреляла больницу и станцию экстерной помощи в Херсонской области. Среди пострадавших - фельдшер.

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