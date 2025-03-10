Військові РФ скаржаться на "обнулення" термінів служби, - "АТЕШ"

Командування РФ 70-го мотострілецького полку в Запорізькій області намагається приховати масові скарги солдатів на обнулення термінів служби та примус поранених до боїв. У підрозділі вже почали вилучати мобільні телефони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Агенти руху "АТЕШ" повідомляють, що командування 70-го мотострілецького полку, що воює в Запорізькій області, намагається приховати масові скарги військовослужбовців. Солдати незадоволені так званим "обнуленням" термінів служби, примусом поранених до повернення в бій, а також корупцією серед офіцерів.

За інформацією "АТЕШ", військові передають скарги через родичів і направляють звернення до військової прокуратури РФ і профільних відомств. Однак замість вирішення проблем керівництво полку обрало тактику придушення невдоволення.

У підрозділі вже почалося вилучення мобільних телефонів у особового складу. Це робиться для того, щоб обмежити поширення інформації про реальну ситуацію в полку та запобігти витоку даних за його межі.

Рух "АТЕШ" продовжує стежити за розвитком подій. За їхніми словами, в російській армії зростає невдоволення серед військовослужбовців, які усвідомлюють, що їх використовують як "витратний матеріал".

Раніше вже з'являлися повідомлення про подібні репресії проти солдатів, які намагаються донести правду про стан справ на фронті.