Військові РФ після відпусток не повертаються назад на фронт (перехоплення)

"Ми заступили тільки, через годину нас почали обсипати. Три дні *бошать, а у нас підтримки ніякої немає. У нас лише сьогодні вночі почали трошки там, довблять по лісі потихенько. Зараз ось знову хохли ху*рять. Сказали, чекають наступу з кінця березня-початку квітня", - розповів окупант.

Військовий також скаржиться, що у них 600 солдатів не повернулися з відпусток.

"Через свавілля цього, що тут твориться, ми не повинні тут бути взагалі. У нас одні "мобіки", жодного командира немає нормального. Положили купу народу. Штурмували строковики, їх положили, потім написали, що контракт підписали, - каже російський загарбник.

Ситуація на фронті

Армія РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей.

Як повідомили в Міноборони, окупантами доведеться скоро ухвалювати "серйозні рішення" через події на фронті. Оскільки наслідки підриву Каховської ГЕС були неочікуваними для самих росіян, а ЗСУ перейшли в наступ у районі Бахмута. За минулу добу є просування до 1100 метрів на різних ділянках.