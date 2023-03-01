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Військові РФ обстрілюють Херсон з міста Гола Пристань (супутникові знімки)

Фото: військові РФ обстрілюють Херсон з міста Гола Пристань (t.me/svoboda_radio)
Автор: Тетяна Степанова

Супутникові знімки від 23 лютого, які опублікувало "Радіо Свобода", свідчать про те, що російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого міста Гола Пристань на лівому березі Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

На знімку можна побачити одну з можливих баз російської армії в санаторії "Гопрі" у місті Гола Пристань. Там окупанти вирили численні окопи та збудували укріплення.

Також "Радіо Свобода" опублікувало супутникові знімки позицій російської артилерії на захід від Голої Пристані, між селами Забарине та Стара Збур'ївка. З цих позицій окупанти також обстрілюють Херсон.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що минулої доби російські окупанти 86 разів били по Херсону та області. Зокрема, Херсон був атакований 9 разів, за добу загинуло 5 людей, ще 7 отримали поранення.

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