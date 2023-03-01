Военные РФ обстреливают Херсон из города Голая Пристань (спутниковые снимки)

На снимке можно увидеть одну из возможных баз русской армии в санатории "Гопри" в городе Голая Пристань. Там оккупанты вырыли многочисленные окопы и построили укрепления.

Также "Радио Свобода" опубликовало спутниковые снимки позиций российской артиллерии к западу от Голой Пристани, между селами Забарино и Старая Збурьевка. С этих позиций оккупанты также обстреливают Херсон.