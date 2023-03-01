Обстріли Херсона та області: за добу 5 людей загинули, 7 поранені

Фото: за добу армія РФ 86 разів обстріляла Херсон та область (t.me/SobolevskyiYurii)

Минулої доби російські окупанти 86 разів били по Херсону та області. Зокрема, Херсон був атакований 9 разів, за добу загинуло 5 людей, ще 7 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації. Херсон армія рф обстріляла 9 разів – вкотре били по житлових кварталах міста", - йдеться в повідомленні. Зокрема, ворожі снаряди поцілили в територію державного підприємства та домівки херсонців. Минулої добив регіоні через російську агресію 5 людей загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Нагадаємо, російські окупанти протягом дня 28 лютого продовжували обстрілювати Херсон з артилерії. Наразі відомо про чотирьох загиблих цивільних. Зокрема повідомлялось, що внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона спочатку було відомо про одного загиблого. Росіяни влучили по приватному житловому будинку.