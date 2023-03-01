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Обстріли Херсона та області: за добу 5 людей загинули, 7 поранені

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Херсон, Середа 01 березня 2023 09:55
Обстріли Херсона та області: за добу 5 людей загинули, 7 поранені Фото: за добу армія РФ 86 разів обстріляла Херсон та область (t.me/SobolevskyiYurii)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби російські окупанти 86 разів били по Херсону та області. Зокрема, Херсон був атакований 9 разів, за добу загинуло 5 людей, ще 7 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації. Херсон армія рф обстріляла 9 разів – вкотре били по житлових кварталах міста", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ворожі снаряди поцілили в територію державного підприємства та домівки херсонців.

Минулої добив регіоні через російську агресію 5 людей загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, російські окупанти протягом дня 28 лютого продовжували обстрілювати Херсон з артилерії. Наразі відомо про чотирьох загиблих цивільних.

Зокрема повідомлялось, що внаслідок вчорашнього обстрілу Херсона спочатку було відомо про одного загиблого. Росіяни влучили по приватному житловому будинку.

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Херсон Херсонська область
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