Военные РФ обстреляли Торецк: есть жертвы
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Торецк Донецкой области. В результате сегодняшнего обстрела в городе погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Донецкой областной прокуратуры.
Прокуратура сообщила, что сегодня, 11 ноября, армия РФ нанесла мощный удар, вероятно, по артиллерии, по Торецку.
Попадания вражеских снарядов произошли в жилой застройке, где рядом с частным сектором расположены многоквартирные дома.
В результате чего во вражеский удар попали два человека - 61-летняя женщина, которая шла по улице, и мужчина 65 лет, ехавший на велосипеде.
По данным правоохранителей, телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.
Кроме того, в результате взрывов:
- разбитые окна и двери жилых домов и хозяйственных построек,
- разрушенные плиты перекрытия,
- изуродованные крыши и кровля.
Удары РФ по Донецкой области
Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских захватчиков. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и находящиеся в относительном тылу.
Ранее сообщалось, что 21 сентября в результате атаки оккупантов пострадали пять человек. Вечером того же дня российские войска нанесли серию ракетных ударов по Курахово в Донецкой области - тогда ранения получили 15 человек.
Также недавно российские военные обстреляли частный дом в Северном. В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.
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