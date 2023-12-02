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Військові РФ обстріляли Чернігівську область: постраждала родина з дитиною

Фото: росіяни атакували Чернігівську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації обстріляли прикордонні території Чернігівської області. В результаті ворожої атаки постраждала родина з чотирирічною дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Чернігівської обласної державної адміністрації.

"Сьогодні внаслідок обстрілу прикордоння Чернігівщини поранені мирні мешканці у Семенівській громаді", - повідомили в ОВА.

За даними адміністрації, в результаті ворожого обстрілу постраждала родина з 4-річною дитиною. Чоловік зазнав осколкових поранень, йому надали допомогу у місцевій лікарні.

"Його дочку перевезуть до обласної лікарні, де її чекає операція. 4-річний онук на щастя, не постраждав", - додали в адміністрації.

Ситуація у Чернігівській області

Нагадаємо, що російська армія окупувала північну частину Чернігівської області у лютому-березні 2022 року. Українські військові звільнили регіон у квітні минулого року.

Після деокупації з'ясувалося, що росіяни жорстоко поводилися з місцевим населенням, зафіксовані факти катування, вбивств та сильного утримування українців.

Наразі російські загарбники часто обстрілюють прикордонні території Чернігівської області.

Наймасштабніший удар по Чернігову стався 19 серпня. Окупанти випустили балістику по центру міста. Внаслідок атаки пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади. Через російський удар загинули семеро осіб, близько 150 людей постраждали.

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