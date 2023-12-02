Военные РФ обстреляли Черниговскую область: пострадала семья с ребенком

Военные русской Федерации обстреляли приграничные местности Черниговской области. В результате вражеской атаки пострадала семья с четырехлетним ребёнком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Черниговской облгосадминистрации.
"Сегодня в результате обстрела приграничья Черниговщины ранены мирные жители в Семеновской громаде", - сообщили в ОГА.
По данным администрации, в результате вражеского обстрела пострадала семья с 4-летним ребенком. Мужчина получил осколочные ранения, ему оказали помощь в местной больнице.
"Его дочь перевезут в областную больницу, где ее ждет операция. 4-летний внук к счастью, не пострадал", - добавили в администрации.
Напомним, что российская армия оккупировала северную часть Черниговской области в феврале-марте 2022 года. Украинские военные уволили регион в апреле прошлого года.
После деоккупации выяснилось, что россияне жестоко обращались с местным населением, зафиксированы факты пыток, убийств и сильного содержания украинцев.
Пока российские захватчики часто обстреливают приграничные территории Черниговской области.
Самый масштабный удар по Чернигову произошел 19 августа. Оккупанты выпустили баллистику по центру города. В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения. Из-за российского удара погибли семь человек, около 150 человек пострадали.
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