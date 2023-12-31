Військові РФ чотири рази обстріляли Чугуїв

"До уваги жителів міста Чугуїв та району: перебувайте в укриттях!", - наголосив Синєгубов.

За його даними, окупанти завдали близько чотирьох ударів, попередньо, були використані ракети С-300.

Удари по Харкову

Нагадаємо, увечері 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова. Пошкоджено готель "Kharkiv Palace" та житловий будинок. Раніше повідомляло про 26 постраждалих через ракетну атаку росіян.

Також окупанти після ракетного терору атакували Харків "шахедами". Були влучання у середмісті.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі окупанти запустили по Україні 49 дронів-камікадзе з трьох напрямків. Сили ППО збили 21 "шахед".

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