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Військові РФ чотири рази обстріляли Чугуїв

Фото: військові РФ обстріляли Чугуїв (t.me u_now)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації сьогодні чотири рази обстріляли Чугуїв Харківського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

"До уваги жителів міста Чугуїв та району: перебувайте в укриттях!", - наголосив Синєгубов.

За його даними, окупанти завдали близько чотирьох ударів, попередньо, були використані ракети С-300.

Удари по Харкову

Нагадаємо, увечері 30 грудня росіяни обстріляли центр Харкова. Пошкоджено готель "Kharkiv Palace" та житловий будинок. Раніше повідомляло про 26 постраждалих через ракетну атаку росіян.

Також окупанти після ракетного терору атакували Харків "шахедами". Були влучання у середмісті.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що цієї ночі окупанти запустили по Україні 49 дронів-камікадзе з трьох напрямків. Сили ППО збили 21 "шахед".

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ЧугуевВійна Росії проти України