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Військові пріоритети Кремля вдарили по жителях Росії, - британська розвідка

Росія, П'ятниця 14 березня 2025 13:18
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Військові пріоритети Кремля вдарили по жителях Росії, - британська розвідка Фото: Війна вдарила по жителях Росії з несподіваного боку (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пріоритет Росії у фінансуванні війни в Україні призвів до недостатнього фінансування охорони здоров'я. Це призвело до нестачі медичного персоналу, фахівців та обладнання в російській системі охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великої Британії в Х (Twitter).

Як наголошується у зведенні, масштаби російських втрат (на сьогодні поранені понад 500 000 російських військовослужбовців) продовжують створювати навантаження на російську військово-медичну систему на всіх рівнях надання медичної допомоги, спричиняючи значні проблеми з логістикою та призводячи до нестачі військово-медичного персоналу.

"Це негативно позначається на наданні медичної допомоги і, ймовірно, призвело до перерозподілу медичних ресурсів від цивільного населення країни до військових, що ще більше посилює масштабні наслідки для цивільних лікарень", - ідеться в повідомленні.

За прогнозом британської розвідки, кількість медичних працівників у російських лікарнях, які обслуговують цивільне населення, продовжить скорочуватися протягом 2025 року.

За повідомленнями, у 2024 році в Росії було закрито щонайменше 160 державних лікарень, зокрема 18 пологових будинків і щонайменше 10 дитячих поліклінік. Унаслідок закриття лікарень цивільне населення малих міст і сіл часто залишається без медичної допомоги, зокрема з обмеженою долікарською допомогою, зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними незалежного "Левада-центру", підтримка війни проти України серед жителів Росії зросла до максимуму. У лютому 2025 року рівень підтримки війни сягнув 80%, раніше такий рівень підтримки було зафіксовано в березні 2022 року.

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