ua en ru
Пт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Военные приоритеты Кремля ударили по жителям России, - британская разведка

Россия, Пятница 14 марта 2025 13:18
UA EN RU
Военные приоритеты Кремля ударили по жителям России, - британская разведка Фото: Война ударила по жителям России с неожиданной стороны (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Приоритет России в финансировании войны в Украине привел к недостаточному финансированию здравоохранения. Это привело к нехватке медицинского персонала, специалистов и оборудования в российской системе здравоохранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Х (Twitter).

Как отмечается в сводке, масштабы российских потерь (на сегодняшний день ранено более 500 000 российских военнослужащих) продолжают создавать нагрузку на российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях оказания медицинской помощи, вызывая значительные проблемы с логистикой и приводя к нехватке военно-медицинского персонала.

"Это негативно сказывается на оказании медицинской помощи и, вероятно, привело к перераспределению медицинских ресурсов от гражданского населения страны к военным, что еще больше усугубляет масштабные последствия для гражданских больниц", - говорится в сообщении.

По прогнозу британской разведки, число медицинских работников в российских больницах, обслуживающих гражданское население продолжит сокращаться в течение 2025 года.

По сообщениям, в 2024 году в России было закрыто не менее 160 государственных больниц, в том числе 18 родильных домов и не менее 10 детских поликлиник. В результате закрытия больниц гражданское население малых городов и сел часто остается без медицинской помощи, в том числе с ограниченной доврачебной помощью, отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным независимого "Левада-центра", поддержка войны против Украины среди жителей России выросла до максимума. В феврале 2025 года уровень поддержки войны достиг 80%, ранее такой уровень поддержки был зафиксирован в марте 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Убийство активиста Ганула: Клименко взял расследование под личный контроль
Убийство активиста Ганула: Клименко взял расследование под личный контроль
DAILY
ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции