Військові пояснили, що вказує на підготовку Росії до масованого удару по Україні

Тактика окупантів

"Ворог використовує різну практику і час від часу нарощує так звані "зусилля і зосередженість" під виглядом психологічного впливу. Тобто, вони усвідомлюють і відстежують наші попередження про те, що ми бачимо ці нарощування (перебування в Чорному морі "Калібрів"), чи навпаки зменшення цього рівня. Все це вони відстежують, але як правило, - якщо на обліку найбільша кількість "Калібрів", то це означає що за добу буде масований обстріл і ми це вже визначили для себе", - пояснила Гуменюк.

Скільки "Калібрів" зараз в Чорному морі

Варто зазначити, що за даними Військово-морських Сил, станом на сьогодні, 18 листопада в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, з яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп - 4 ракет.

Нагадаємо, що лишень нещодавно Росія здійснила наймасованішу ракетну атаку на енергооб'єкти України. Так, 15 листопада ворог випустив по Україні 96 крилатих ракет, з яких 75 вдалося збити. Втім, за даними МВС, тоді було завдано шкоди приблизно 30 об’єктам

Додамо, що вже через день росіяни знов почали масовано бити по Україні, цього разу націлившись і на газовидобуток країни і не тільки, зокрема, вдаривши по підприємству в Дніпрі.

Всі деталі щодо останнього масованого обстрілу України - читайте за посиланням.

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