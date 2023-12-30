Військові Польщі провели пошуки російської ракети на кордоні з Україною. Що відомо

Як зазначили у відомстві, пошуки було завершено о 15:00 суботи, 30 грудня.

подальших польових перевірок", - сказано у повідомленні.

Раніше сьогодні у Польщі заявляли, що залучать до пошуків можливих частин російської ракети близько 500 військових.

Що передувало

Нагадаємо, 29 грудня, російські окупанти запустили по Україні понад 150 повітряних цілей, у тому числі і ракети.

Під час атаки стало відомо, що повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт. Пізніше з'ясувалося, що то була російська ракета.

У зв'язку з інцидентом у країні президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими.

За словами командувача польських оперативних збройних сил генерал-майора Мацея Кліша, ракета знаходилася в повітряному просторі країни близько 3 хвилин.

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