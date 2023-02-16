ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Військові показали знищення крилатої ракети росіян сьогодні вночі (відео)

Новость на русском →
Четвер 16 лютого 2023 16:32
Військові показали знищення крилатої ракети росіян сьогодні вночі (відео) Ілюстративне фото: військові показали знищення крилатої ракети росіян сьогодні вночі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові збили російську ракету "Калібр" на півдні, 16 лютого, вночі. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова у Telegram.

"Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збиває російську крилату ракету "Калібр" уночі 16 лютого 2023 року", - написав військовий, оприлюднивши відповідне відео.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 16 лютого вночі росіяни завдали чергового масованого удару по Україні.

Загалом окупанти випустили по Україні 32 ракети, половину з яких вдалося збити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну
Європарламент ухвалив резолюцію до річниці російського вторгнення в Україну
DAILY
Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману