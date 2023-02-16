Військові показали знищення крилатої ракети росіян сьогодні вночі (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова у Telegram.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 16 лютого вночі росіяни завдали чергового масованого удару по Україні.

Загалом окупанти випустили по Україні 32 ракети, половину з яких вдалося збити.

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