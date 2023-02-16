Військові показали знищення крилатої ракети росіян сьогодні вночі (відео)
Ілюстративне фото: військові показали знищення крилатої ракети росіян сьогодні вночі (Getty Images)
Українські військові збили російську ракету "Калібр" на півдні, 16 лютого, вночі. З'явилось відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова у Telegram.
"Підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збиває російську крилату ракету "Калібр" уночі 16 лютого 2023 року", - написав військовий, оприлюднивши відповідне відео.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 16 лютого вночі росіяни завдали чергового масованого удару по Україні.
Загалом окупанти випустили по Україні 32 ракети, половину з яких вдалося збити.
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