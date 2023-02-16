Военные показали уничтожение крылатой ракеты россиян сегодня ночью (видео)

Украинские военные сбили российскую ракету "Калибр" на юге сегодня, 16 февраля, ночью. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" Владислава Назарова в Telegram.

Напомним, ранее стало известно, что 16 февраля ночью россияне нанесли очередной массированный удар по Украине.

Всего оккупанты выпустили по Украине 32 ракеты, половину из которых удалось сбить.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.