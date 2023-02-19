Військові показали видовищну роботу українських БМП (відео)

Українські військові продовжують активно використовувати бойові машини піхоти у війні з росіянами. З'явилось відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram.
У Міноборони розповіли, що на відео можна побачити роботу бійців 93-ї окремої бригади Холодний Яр на БМП-2.
У відомстві додали, що зараз на Бахмутському напрямі бронегрупи відіграють суттєву роль у підтримці піхоти.
"Це складна та надзвичайно ризикована робота, адже екіпажі зазвичай ведуть вогонь по ворогові впритул", - додають у міністерстві.
Нагадаємо, раніше українські військові показали знищення російської реактивної системи залпового вогню "Торнадо-Г".
Також ми писали, що українським військовим вдалося відбити штурм росіян на Сватівському напрямку Луганської області. Оприлюднено відео.
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