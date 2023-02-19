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Військові показали видовищну роботу українських БМП (відео)

Ілюстративне фото: військові показали видовищну роботу українських БМП (armyinform)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують активно використовувати бойові машини піхоти у війні з росіянами. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України у Telegram.

У Міноборони розповіли, що на відео можна побачити роботу бійців 93-ї окремої бригади Холодний Яр на БМП-2.

У відомстві додали, що зараз на Бахмутському напрямі бронегрупи відіграють суттєву роль у підтримці піхоти.

"Це складна та надзвичайно ризикована робота, адже екіпажі зазвичай ведуть вогонь по ворогові впритул", - додають у міністерстві.

Нагадаємо, раніше українські військові показали знищення російської реактивної системи залпового вогню "Торнадо-Г".

Також ми писали, що українським військовим вдалося відбити штурм росіян на Сватівському напрямку Луганської області. Оприлюднено відео.

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