Військові показали відео останнього польоту літака А-50 РФ

Українські військові показали кадри останнього польоту російського літака А-50, який був збитий в Азовському морі 14 січня разом з Іл-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

"Саме так виглядав останній політ в зону неповернення", - йдеться в підпису до відео.

Реакція Кремля

Як пишуть росЗМІ, прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи інцидент з цими літаками, порадив уточнювати інформацію про перебіг так званої "спеціальної військової операції" у Міністерстві оборони. У Міноборони РФ інформацію про літаки поки що ніяк не коментували.

Знищення літаків А-50 та Іл-22 РФ

РБК-Україна з посиланням на джерела в Силах оборони 14 січня повідомляло, що ЗСУ збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50 і підбили ІЛ-22.

15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук натякнув на знищення літаків РФ, назвавши цю операцію помстою окупантам за ракетний удар по Дніпру 14 січня 2023 року. Трохи пізніше офіційно знищення двох літаків підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Зазначимо, що загалом у Росії може бути 9 одиниць А-50, але не всі з них боєздатні. Докладно про те, чому важливим є знищення А-50 і в чому унікальність цієї операції - у матеріалі.