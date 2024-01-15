ua en ru
Пн, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Военные показали видео последнего полета самолета А-50 РФ

Украина, Понедельник 15 января 2024 14:48
UA EN RU
Военные показали видео последнего полета самолета А-50 РФ Фото: ВСУ показали видео последнего полета самолета А-50 РФ (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали кадры последнего полета российского самолета А-50, сбитого в Азовском море 14 января вместе с Ил-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Именно так выглядел последний полет в зону невозвращения", - говорится в подписи к видео.

Реакция Кремля

Как пишут росСМИ, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент с этими самолетами, посоветовал уточнять информацию о ходе так называемой "специальной военной операции" в Министерстве обороны. В Минобороны РФ информацию о самолетах пока никак не комментировали.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ

РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22.

15 января командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул на уничтожение самолетов РФ, назвав эту операцию местью оккупантам за ракетный удар по Днепру 14 января 2023 года. Чуть позже официально уничтожение двух самолетов подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Отметим, что в общей сложности у России может быть 9 единиц А-50, но не все из них боеспособны. Подробно о том, почему важно уничтожение А-50 и в чем уникальность этой операции - в материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Таких у России всего 9, но не все рабочие. Эксперт объяснил важность уничтожения А-50
Таких у России всего 9, но не все рабочие. Эксперт объяснил важность уничтожения А-50
DAILY
Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий: У россиян есть мотивация воевать за деньги, ежедневно в армию идет около 1000-1100 человек