Военные показали видео последнего полета самолета А-50 РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

"Именно так выглядел последний полет в зону невозвращения", - говорится в подписи к видео.

Реакция Кремля

Как пишут росСМИ, пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, комментируя инцидент с этими самолетами, посоветовал уточнять информацию о ходе так называемой "специальной военной операции" в Министерстве обороны. В Минобороны РФ информацию о самолетах пока никак не комментировали.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ

РБК-Украина со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подбили ИЛ-22.

15 января командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул на уничтожение самолетов РФ, назвав эту операцию местью оккупантам за ракетный удар по Днепру 14 января 2023 года. Чуть позже официально уничтожение двух самолетов подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Отметим, что в общей сложности у России может быть 9 единиц А-50, но не все из них боеспособны. Подробно о том, почему важно уничтожение А-50 и в чем уникальность этой операции - в материале.