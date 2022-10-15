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Военные показали работу украинской РСЗО "Буревий" на фронте (видео)

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Украина, Суббота 15 октября 2022 12:29
Военные показали работу украинской РСЗО "Буревий" на фронте (видео) Фото: ВСУ показали работу украинской РСЗО "Буревий" (facebook com radiosvoboda org)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы ВСУ используют на передовой украинскую реактивную систему залпового огня "Буревий". Защитники показали работу нового вооружения на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Украинский "Бурий" - это современный вариант советских реактивных систем залпового огня. Поэтому вооружение имеет множество преимуществ перед устаревшими "Ураганами".

В частности, "Буревий" имеет современные системы наведения и управления огнем, который позволяют получать координаты целей. Это ускоряет работу команды. В среднем военные тратят около 15 минут для поражения целей врага.

Украинская РСЗО отличается высокой проходимостью и мощным турбодизельным двигателем. Также "Буревий" имеет бронированную кабину, поэтому защищает военных от возможных ударов оккупантов.

Напомним, ранее украинские военные показали работу ракетной батареи "БУК М-1".

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